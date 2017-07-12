Кландорф: подготовка к строительству дороги Рейди продолжается ({{commentsTotal}})
Разрешение на реализацию второго этапа строительства дороги Рейди в столице по-прежнему приостановлено. В конце прошлой недели Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию городских властей и оставил в силе соответствующее решение административного суда, принятое в конце мая по ходатайству некоммерческого объединения Eesti Roheline Liikumine. Противники строительства приветствуют решение суда. Городское руководство не видит в этом препятствий для проведения связанных с проектом работ. Тему продолжит Владимир Ойжинский.