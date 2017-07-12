Ранившего в Копли охранников мужчину доставили в Эстонию

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм сообщил, что вчера коллеги из Латвии передали эстонской полиции 75-летнего Александра, который открыл стрельбу в Копли, пишет Postimees.

Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте сказала, что уголовное производство продолжается и далее будут осуществляться необходимые следственные мероприятия, прежде всего, допрос.

На прошлой неделе в пятницу в Риге был задержан 75-летний Александр, который подозревается в том, что 2 июля он открыл стрельбу в Копли по двум охранникам.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, утром 2 июля, около 11 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Копли стреляли в двух охранников. Мужчины проверяли заброшенный дом на охраняемой ими территории на ул. Лийнивахе, в котором датчики дали сигнал тревоги. Они обнаружили вторгнувшегося на объект мужчину, который напал на них и применил огнестрельное оружие – один из охранников получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его жизнь. Жизнь второго сотрудника охраны не была в опасности, но полученные им ранения были настолько тяжкие, что он также нуждался в операции.

Стрелявшему удалось сбежать с места происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о попытке убийства.

В случае признания виновным в попытке убийства, Александра может ждать тюремное заключение сроком на 8-20 лет либо пожизненное тюремное заключение. Ранее мужчина не наказывался в уголовном порядке.