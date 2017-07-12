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Мартин Хельме: Центристская партия превратилась в партию Яны Тоом ({{commentsTotal}})

Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.
Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

По словам вице-председателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме, предложение Эдгару Сависаару выступить первым номером на муниципальных выборах в Таллинне показывает, что Центристская партия превратилась в партию Яны Тоом.

"Сегодняшняя неновость о том, что Сависаар баллотируется на осенних выборах ("предложили, чтобы Эдгар Сависаар был первым номером в таллиннском списке. Ни у кого возражений не было," в то же время самому ему не предложили и точно так же согласия от него не получали. Это новый фюрер центристов говорит уже с самого конгресса!) показывает, что Центристская партия вследствии событий последних недель превратилась в партию Яны Тоом" ,- написал Хельме в среду в фейсбуке.

"Достойно внимания то, что Тоом предпочла остаться вместо того, чтобы уйти - на первых порах — поскольку такая позиция дает ей лучшие возможности для вымогательства,- написал Хельме.- Достойно внимания и то, что верные Сависаару девочки [Оудекки] Лооне и [Ольга] Иванова не оказались в одной с Тоом шеренге".

"Сегодняшняя новость не говорит ничего о Сависааре, но говорит о том, что главным дергающим за веревки является Яна Тоом. И руководящие указания Яна Тоом получает не с хутора Хундисильма, а гораздо более издалека", - написал Хельме.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS



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