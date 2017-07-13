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В США представили новую версию антироссийских санкций ({{commentsTotal}})

Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США представили новый вариант законопроекта, включающий в себя новые односторонние санкции против России и Ирана.

Соавторами документа выступили лидер демократической фракции в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер и зампредседателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел, передает в четверг Lenta.ru.

Reuters пишет, что законопроект идентичен тому, который месяц назад был поддержан сенатом. Его авторы хотят добиться поддержки представителей Республиканской партии.

Белый дом ранее требовал внесения изменений в документ, поскольку нынешний вариант является слишком рискованным для американской внешней политики. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в существующей конфигурации законопроект неприемлем.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.

Редактор: Сергей Михайлов



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