Трамп: Путин предпочел бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон

Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Би-би-си со ссылкой на интервью Трампа телеканалу CBN.

"Если бы Хиллари выиграла, от нашей армии бы ничего не осталось, - объяснил свою мысль Трамп. - Цены на энергоносители у нас были бы намного выше. Вот что Путину во мне не нравится. И вот почему я спрашиваю: с чего ему оказывать мне предпочтение?"

"Люди говорили: ой, они не должны ладить. Ну и кто это говорит? Я думаю, что мы очень, очень хорошо поладили, - сказал Трамп. - Мы невероятно сильная ядерная держава, и они тоже. Нет никакого смысла нам не иметь вообще никаких отношений".

ФБР и американский конгресс в настоящее время ведут расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США с целью оказать поддержку Дональду Трампу.

Сам Трамп отрицает, что ему что-либо было об этом известно, а Москва отрицает сам факт вмешательства.