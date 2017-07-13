Трамп: Путин предпочел бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон ({{commentsTotal}})
Американский лидер Дональд Трамп уверен, что глава России Владимир Путин предпочел бы видеть Хиллари Клинтон в качестве президента США.
Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Би-би-си со ссылкой на интервью Трампа телеканалу CBN.
"Если бы Хиллари выиграла, от нашей армии бы ничего не осталось, - объяснил свою мысль Трамп. - Цены на энергоносители у нас были бы намного выше. Вот что Путину во мне не нравится. И вот почему я спрашиваю: с чего ему оказывать мне предпочтение?"
"Люди говорили: ой, они не должны ладить. Ну и кто это говорит? Я думаю, что мы очень, очень хорошо поладили, - сказал Трамп. - Мы невероятно сильная ядерная держава, и они тоже. Нет никакого смысла нам не иметь вообще никаких отношений".
ФБР и американский конгресс в настоящее время ведут расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США с целью оказать поддержку Дональду Трампу.
Сам Трамп отрицает, что ему что-либо было об этом известно, а Москва отрицает сам факт вмешательства.
Редактор: Сергей Михайлов