Издательский дом "Инфоринг" удостоен грамоты правительства РФ

Расположенное в Йыхви издательство "Инфоринг", выпускающее свыше 10 газет и журналов на русском языке, награждено почетной грамотой правительства Российской Федерации.

Соответствующий приказ подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В 2017 году почетными грамотами правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом награждены издательский дом "Звязда" (Республика Белоруссия), газета "Русское слово" (Республика Молдова), интернет-газета "Новости Узбекистана" (Республика Узбекистан) и издательский дом "Инфоринг Медиа" (Эстонская Республика).

Вручение грамот состоялось 12 июля в Минске, где проходит Всемирный конгресс русской прессы .

Издательский дом "Инфоринг" существует с 1995 года. В прошлом году предприятие заработало 30 249 евро чистой прибыли. Доход от продаж составил 640 323 евро.