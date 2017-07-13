Tele2 незаконно взимал плату с клиентов

Департамент защиты прав потребителя сообщил, что оператор мобильной связи Tele 2 не имеет права требовать денег с клиента при расторжении договора. Клиентам, которые заключили договор по телефону с Tele 2 и приобрели устройство, а позже в течении 14 дней решили от него отказаться и вернуть, оператор выставлял счет и требовал компенсацию. Недавно подобная ситуация произошла и с оператором мобильной связи Elisa, которого Департамент защиты прав потребителей призвал к ответственности. Подробнее об этом рассказывает эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Пилле Кальда: