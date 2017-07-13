В четверг днем +14...+23, дождь, гроза и град

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Уже середина июля, а солнечных дней за это время было не больше десятка. Если нам с вами дождливое лето приносит только простуды и бледный вид, то у турфирм в такие сезоны дела идут в гору, передает "Актуальная камера".
Вчера полиция Латвии передала эстонским коллегам 75-летнего Александра, который подозревается в стрельбе в Копли.
Филолог английского языка Туули Одер признала после выступления эстонских министров в Европейском парламенте, что выступления некоторых политиков было неловко слушать.