К строительству Рейди теэ столичные власти хотят приступить еще до осени

Разрешение на реализацию второго этапа строительства дороги Рейди в Таллинне по-прежнему приостановлено. Однако столичные власти надеются, что смогут приступить к строительству еще до сентября.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", напоминая, что лицензия на второй этап строительства Рейди теэ приостановлена в рамках предварительной правовой защиты до вынесения окончательного решения судом первой инстанции.

НКО "Зеленое движение Эстонии", обращаясь в суд указало на то, что выдаче разрешения не предшествовала оценка влияния строительства на окружающую среду. Член правления также выступающего против проекта в его нынешнем виде "Общества Кадриорга" Маттиас Луха приветствует решение Таллиннского окружного суда.

"Очень хорошее решение. Но прежде всего следует отметить, что на самом деле мы не против Рейди теэ как таковой, мы считаем, что она нужна. Однако, проект строительства очень слабый и может повлечь за собой значительный вред. Проблему проходимости транспорта в направлении порта следует решить так, чтобы косвенный ущерб был минимальным", - объясняет Луха.

Первый этап строительства дороги Рейди должен был начаться еще в мае. Однако, городские власти решили работы отложить, чтобы затем приступить к реализации обоих этапов проекта одновременно.

По словам вице-мэра столицы Калле Кландорфа, предварительная правовая защита не мешает вести подготовку к строительству.

"Потому что суд дал на это согласие, пояснив, что подготовка и проведение тендеров, не помешают процессу принятия следующего решения. Нельзя только строить", - говорит Кландорф.

Кландорф добавил, что в целях экономии средств было решено объявить единый тендер на проведение строительных работ как в рамках первого, так и второго этапа проекта. Строительство, по прогнозу вице-мэра, может начаться еще до сентября.

"Думаю, что суд первой инстанции примет решение в последнюю или предпоследнюю неделю августа. Конечно, если оно будет в нашу пользу, то другая сторона может его оспорить в следующей судебной инстанции. Однако, в любом случае, меры в рамках предварительной правовой защиты будут отменены, к этому времени мы уже объявим тендер и, в принципе, сможем приступить к строительству", - говорит Калле Кландорф.

Маттиас Луха из "Общества Кадриорга" опасается, что из-за местных выборов Рейдовую дорогу будут строить с опережением сроков.

"Они будут спешить, потому что перерезать ленточки всегда приятно. После выборов все успокоится и, возможно, получится вновь вернуться к этой теме и поговорить о том, что будет дальше", - говорит Луха.

Ранее городские власти планировали завершить работы по строительству участка Рейди теэ протяженностью почти 2 километра к октябрю 2018 года.