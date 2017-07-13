При пожаре в Маарду погиб мужчина

В четверг ночью в результате пожара в Маарду погиб пожилой мужчина.

Как сообщает Спасательный департамент, сигнал о пожаре на улице Келламяэ поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 04:13.

Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома горел диван. В помещении был обнаружен труп пожилого мужчины.

Огнеборцы проверили и соседние квартиры, убедившись в том, что их жильцам ничего не угрожает.

Вероятной причиной пожара стало небрежное курение. В квартире отсутствовал дымовой датчик.

В этом году в пожарах на территории Эстонии погибли уже 20 человек.