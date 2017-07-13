Умер один из фигурантов дела о коррупции в ФИФА

Бывший член исполнительного комитета ФИФА и генеральный секретарь КОНКАКАФ ( Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки) был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности в июле 2015 года. На тот момент он был прикован к инвалидному креслу и лечился от рака, передает в четверг, 13 июля, "Спорт-Экспресс".

Блейзер дал показания по делу о коррупции в ФИФА, в результате которых в мае 2015 года были арестованы несколько чиновников организации в Цюрихе. Это произошло за два дня до выборов нового президента ФИФА.

Напомним, всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека. За 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около 150 миллионов долларов (131,1 млн евро).