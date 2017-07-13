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ФОТО: цветущие маки и васильки стали наказанием для владельцев рапсовых полей ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Цветущие на рапсовых полях по соседству с Таллинном маки и васильки стали наказанием для владельцев, так как они привлекают любопытных людей, которые вытаптывают поля и портят урожай.

Владелец рапсового поля, который арендует землю уже давно, раньше не встречался с таким и сетует на то, что урожай и без того будет меньше ожидаемого, а теперь его еще и вытаптывают, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees. В прошлые выходные рядом с его хутором вереницей проехало несколько сотен машин. Причина – цветущее поле размером в пять гектаров.

Рассказы о красивых полях, по данным Postimees, распространяются в социальных сетях, есть также фотографы, которые рекламирует фотосессии за несколько сотен евро.

Редактор: Ирина Киреева

макивасилькирапсполя


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Цветущие на рапсовых полях по соседству с Таллинном маки и васильки стали наказанием для владельцев, так как они привлекают любопытных людей, которые вытаптывают поля и портят урожай.

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