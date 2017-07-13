Эстонская компания Polybius Foundation собрала более 31 млн долларов для дигитального банка

Эстонская компания Polybius Foundation за месяц собрала более 31 млн долларов для того, чтобы открыть банк, построенный на технологии блокчейн, и вошла в пятерку мировых стартапов, привлекших за короткий срок большие средства.

Пятого июля в 12:00 закрылось публичное размещение токенов (ключ для опознания владельца — прим. ред.) "проекта банка Polybius" в рамках краудфандинговой (коллективное финансирование идеи — прим. ред.) компании, которая стартовала 31 мая. Эстонская фирма Polybius Foundation OÜ была учреждена 13 февраля 2017 года. Банковской лицензии у фирмы пока нет. Теперь, по окончании сбора средств, они собираются получить ее.

Всего было выставлено на продажу 20 млн токенов. За месяц было продано 3,65 млн токенов на общую сумму более 31 млн долларов. Через два дня после завершения кампании 7 июля The Wall Street Journal написал: «забудьте об IPO, есть новая дорога к первичному богатству». В статье говорится, что компания из Эстонии решила создать интернет-банк на основе криптовалют.

Как пояснил один из участников проекта и совладельцев фирмы Polybius Foundation OÜ Иван Турыгин, будет создан классический банк в понимании предлагаемых этим финансовым институтом услуг — кредиты, транзакции, финансирование сделок и так далее. Отличие от существующих уже сотни лет банков в том, что работа Polybius будет построена на основе криптографической технологии распределенного хранения и передачи информации — блокчейн (инструмент для хранения данных о транзакциях, баз данных, распределенных по множеству узлов в сети интернет — прим. ред.).

Эта технология, добавил Турыгин, действительно лежит в основе, ныне существующих криптовалют, но она не ограничивается только валютами. С ее помощью можно передавать и хранить информацию гораздо быстрее, дешевле и надежнее ныне существующих технологий. И для этого нет надобности в больших дата-центрах (специализированное здание для размещения серверного оборудования — прим. ред.)

Экономический аналитик банка LHV Хейдо Витсур затруднился сказать, блокчейн — это инновация или пузырь. "Биткоин существует в мире уже несколько лет. Те, кто управляет финансами в мире говорят о криптовалютах так: кто хочет играть в покер, пусть играет. Я не будут отрицать, что это популярная тема, но я бы не рискнул".