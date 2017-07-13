14 июля на острове Муху начнется фестиваль перформативного искусства Futu Muhu

Фестиваль перформативного искусства Futu Muhu 2017 пройдет с 14 по 15 июля на художественном хуторе Союза эстонских художников на острове Муху. Мероприятие входит в юбилейную программу ЭР100 "Сто культурных ландшафтов".

Первый день фестиваля, 14 июля, посвящен перфомансу и музыке, а 15 июля состоятся видеопрезентации и интервью для публики.

Фестиваль посвящен истории, в его рамках художники осмыслят события 1901–2017 годов, представят личную оценку фактам, тенденции, важные для общества и развития международных отношений. Такие обзоры будут представлены в формате видео и перформансов, различных художественных способах выражения, которые практиковались в течение последнего века в Эстонии, Европе и остальном мире.

За музыкальную составляющую мероприятия отвечают Джими Тенор (Финляндия), Юхан Вихтерпал, Woldemare, Меэлис Салуярв (Эстония), перформанс представят Noolegrupp, Ханна Харкес, Мари Прекуп. Меэланд Сепп, объединение Tsirkus-Kunst-Teater Põleva Kaelaga Kirjak, Тааве Туутмаа, Каарел Кютас (Эстония), Яна Затварницка (Словакия), Project Heroina (Эстония/Португалия). Видео – Azsacra Zarathustra, Александр Морозов (Россия), Роопе Ахола, Туомо Кангасмаа (Финляндия), Карл-Кристьян Нагель, Мерле Лухаяэр, Лейла Люкко, Тийу Ребане (Эстония). Куратор фестиваля Тийу Ребане.

Художественный хутор Союза эстонских художников на острове Муху, вероятно, один из старейших поселений на острове. В архаичных условиях маленькой деревушки гости фестиваля будут размышлять о прошлом, настоящем и будущем Эстонии. Указанная на здании хутора дата "1901" сообщает нам, когда здесь остановилось время.

Отчет о происходящем на фестиваля составит основу выставки "Cest la Vie", которая будет открыта в Париже с 3 по 8 октября.

Больше информации о фестивале и его участинках читайте на сайте художественного хутора.