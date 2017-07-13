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Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес ({{commentsTotal}})

Совладелец Polybius Foundation Иван Турыгин
Совладелец Polybius Foundation Иван Турыгин Автор: polybius
Экономика
Экономика
Артур Тооман

Участники эстонского проекта банка Polybius уверены, что технология блокчейн изменит мир. Сами они хотят открыть дигитальный банк и недавно за месяц собрали в ходе ICO более 31 млн долларов.

Портал rus.err.ee побеседовал с участниками проекта банка Polybius, которые хотят создать дигитальный банк, основанный на технологии блокчейн, председателем правления HashCoins OÜ и совладельцем Polybius Foundation Иваном Турыгиным, техническим директором HashCoins Николаем Павловским и менеджером по развитию HashCoins Эдгаром Берсом.

(на фотографии слева направо: Эдгар Берс, Иван Турыгин, Николай Павловский)

В компании HashCoins OÜ работает вся команда, которая занимается реализацией проекта дигитального банка. Компания предоставляет услугу для майнинга (добыча) криптовалют в интернете. Фирма была учреждена в июне 2013 года. Оборот компании в 2014 году был 617 тыс. евро, в 2015 году обороты выросли до 990 тыс. евро, а в 2016 году до 1,6 млн евро. Услугами компании, как следует из годовых отчетов в Коммерческом регистре, пользуются во всем мире.

Компания Polybius Foundation OÜ через фирму Burfa Capital OÜ принадлежит двум 32-летним таллиннцам - Ивану Турыгину и Сергею Потапенко.

В самом начале беседы Сергей заглянул в офис, коллеги предложили ему поучаствовать в разговоре с журналистом, он улыбнулся и сказал: "Вы и сами все толково расскажете".

На вопрос портала rus.err.ee, довольна ли команда Polybius результатом, молодые люди с серьезным видом стали рассуждать о популярности ICO (Initial coin offering (ICO) по аналогии с IPO публичное привлечение средств в новые технологические проекты. ICO является разновидностью краудфандинга или коллективного финансирования идеи — прим. ред.), о том, что поступления варьируются от 2 млн до 200 млн долларов в зависимости от рынка и продукта. Однако в ходе беседы стало понятно — довольны. Перебивая друг друга, они рассказывали о блокчейне и обо всем, что с ним связано.

Бросилась в глаза еще одна деталь — отношение ко времени. Рассказывая о том, как зародилась идея создания банка, они говорят о событиях трехлетней давности, как о давно минувших временах.

"Если в далёком 2014 году на первой конференции по блокчейну в Москве основными посетителями были узконаправленные специалисты из области ИТ и гики-фанаты биткоина, то сейчас же, например, на последнюю конференцию в Санкт-Петербурге пришли представители банков и крупные инвесторы, - сказал Турыгин. - Все хотят знать, что такое блокчейн. Посещая такого рода конференции, мы постоянно выступаем с докладами. Общаясь с посетителями конференций, мы поняли, что миру не хватает дигитального банка нового поколения".

"Когда-то, когда мы только начинали в 2013 году, занимались железом для добычи биткоина, потом лайткоина и других валют. Потом стали продавать хеширующие (хеширование: кодирование массива информации — прим. ред.) мощности, - продолжил Павловский. - Криптовалютами мы занимаемся давно, у нас накопился богатый опыт по технологии блокчейна, поэтому и возникла идея применить его в банковской сфере".

Шестого июня, в самом начале публичного размещения токенов, Финансовая инспекция на своем сайте официально уведомила, что у фирмы Polybius Foundation отсутствует лицензия на финансовую деятельность.

 

"Мы встречались с Финансовой инспекцией, все им показали и объяснили. Рассказали о себе и в Бюро данных об отмывании денег. Мы полностью открыты для регуляторов", - заверил руководитель компании Иван Турыгин.

На место регистрации банка претендуют пять стран

По его словам, он и его команда - технари, которые построят фундамент банка на новой технологии, а управлять им будут банкиры. "Договоренности с ними уже достигнуты", - добавил Турыгин.

После того, как Polybius получил деньги от людей, по словам Турыгина, будет проведен аудит этих средств. Будет сформирована и представлена общественности команда банкиров. После чего будет выбрана страна, где будут получать банковскую лицензию.

"Конечно, мы рассматриваем Эстонию, потому что все мы здесь живем, здесь запустили ICO и тут о нас впервые узнали. Будем выстраивать диалог с нашей Финансовой инспекцией, - пояснил Турыгин. - Также рассматриваем Литву, потому что там достаточно благоприятные условия для получения лицензии с точки зрения размера уставного капитала - миллион евро. По всему ЕС этот показатель в среднем составляет около 5 миллионов. Кроме этого, у нас уже сложились хорошие отношения с представителями Национального банка Литвы, так как мы консультировали их на тему блокчнейна".

Рассматривают в компании и такие страны как Финляндия, Люксембург и Швейцария, где государственные регуляторы разбираются в технологии блокчейн и дружелюбно относятся к криптотехнологиям.

Начать работать они хотят как можно быстрее, но все будет зависеть от скорости получения лицензии. По словам Эдгара Берса, есть несколько сценариев развития событий. "Максимальный срок, который потребуется на получение банковской лицензии, может составить два года. Мы рассчитываем пройти этот путь быстрее, поскольку общаемся с регуляторами и максимально открыты. Самый быстрый путь — получить упрощенную систему для электронного платежного учреждения, начать работать и продолжать получать полноценную банковскую лицензию. В идеале хотелось бы уложиться в полгода-год".

Технологию блокчейн будут использовать все банки

Берс добавил, что будущий банк будет обслуживать криптовалютный рынок, а именно: помогать стартапам, работающим с технологией блокчейн. "Это не значит, что мы будем обслуживать транзакции криптовалют, в этом отношении все будет, как в обычном банке — транзакции будут в обычных валютах. Однако документооборот внутри банка и подтверждение сделок будут оформлены в блокчейне. Кроме этого, в нашем банке смогут открыть счет компании, занимающиеся криптовалютами. В обычном банке им скорее всего откажут, так как не все понимают, что это такое, либо считают любую подобную деятельность слишком рискованной".

"Мы в 2013 году с этим столкнулись, когда пытались открыть счет на фирму HashCoins в одном из эстонских банков, - добавил Турыгин. - Нас спросили, чем вы занимаетесь? Мы ответили — производим оборудование для добычи биткоинов. "Биткоины? - испугались в банке. - Это же оружие, наркотики, терроризм". И отказали. Открыли счет в другом банке. Сейчас, в середине 2017 года криптовалюты и блокчейн популярны. Возможно, компаниям сейчас проще открыть счет в классическом банке, однако банки по-прежнему очень консервативны к новым технологиям".

"У нас в проспекте было написано, что банк создается для цифрового поколения. Например, люди, работающие с криптовалютами привыкли, что платежи осуществляются мгновенно и в рабочие дни, и выходные, и праздники. А в традиционном банке тебе говорят, что перевод из Эстонии в Россию, например, осуществится через 5 рабочих дней и банковская комиссия съест половину платежа", - сказал Павловский.

Турыгин привел такой пример. "Это уже перебор, когда в 2017 году, во время технологического прогресса и планируемых полетов на Марс, человек посылает нам 100 долларов, а на счёт приходит 54, потому что 46 долларов съела банковская комиссия. Это, по-моему, ненормально и несправедливо".

Команда Polybius уверена, что в будущем все банки перейдут на технологию блокчейн и надеются быть во главе этого процесса.

"Разобравшись с технологией, мы поняли что это круче, чем просто бизнес. Это интересно, полезно, и полезно не только нам, а всему миру", - уверен Иван Турыгин.

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