Сестры Богдановы разочаровались в соцдемах и будут баллотироваться с центристами

Ровно месяц назад, 13 июня, многократные чемпионки Эстонии по художественной гимнастике, двойняшки Ольга и Виктория Богдановы объявили о том, что будут баллотироваться в Таллиннское городское собрание по списку соцдемов. Сегодня, 13 июля, стало известно, что спортсменки изменили свое решение и теперь намерены усилить список Центристской партии.

Через пресс-службу центристов спортсменки заявили, что разочаровались в социал-демократах из-за их позиции по вопросу русских школ.

"Желание принимать активное участие в общественной жизни появилось достаточно давно, поэтому мы приняли предложение Социал-демократической партии (СДПЭ) баллотироваться на грядущих муниципальных выборах по их списку. Разумеется, нас прежде всего интересует сфера спорта и молодёжной работы. Эти темы неотрывно связаны с вопросами образования, поэтому нас не может не волновать судьба русской школы. К сожалению, оказалось, что Социал-демократическая партия отстраняется от решения проблем, связанных с образованием детей из русскоязычных семей. Для нас стало большим разочарованием, что фракция социал-демократов в Таллиннском городском собрании не поддержала проект, предоставляющий трем русским школам возможность выбирать язык обучения по каждому предмету и одновременно углубленно изучать эстонский язык, - отмечают сестры Богдановы. - Работая с русскоязычными детьми и общаясь с их родителями, мы не понаслышке знаем, насколько это животрепещущий вопрос. Поэтому мы приняли решение отказаться от участия в выборах по списку СДПЭ и баллотироваться в списках Центристской партии, которая предпринимает реальные шаги, чтобы улучшить качество образования в Таллинне, в том числе в русских школах".

По словам гимнасток, немаловажным аргументом для них стал и тот факт, что мэрия Таллинна под руководством Центристской партии многое делает для развития спорта.

"Мы безусловно приветствуем выбор Ольги и Виктории Богдановых, - сказал вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт. - Среди тех, кто принимает решения на местном уровне, должно быть больше инициативных представителей молодого поколения. Опираясь на свой тренерский и спортивный опыт, могу утверждать, что люди, которые многие годы системно и дисциплинированно трудились, а в большом спорте по-другому нельзя, относятся серьезно ко всем своим начинаниям. Уверен, что у Ольги и Виктории серьезный потенциал".

На звонки корреспондента портала rus.err.ee ни Ольга, ни Виктория Богданова не ответили.

Вакра: центристы боятся лишиться единоличной власти

Кандидат в мэры Таллинна от социал-демократов Райнер Вакра сказал rus.err.ee, что в список соцдемов сестер Богдановых он лично не звал.

"За их приглашением не стояли ни я, ни помогающий в проведении предвыборной кампании Тармо Лаузинг. Это был другой человек. Но в любом случае, радует то, что сестры - активные девушки. Замечательно, что они будут баллотироваться. Эстония - свободное государство, у них есть право баллотироваться там, где они пожелают. Ну а я лично рад тому, что Центристская партия и Михаил Кылварт всерьез опасаются потери единоличной власти в Таллинне", - сказал Вакра.

"Боясь этого, они с утра до вечера должны думать над тем, как пополнить свой список за счет списка других. Что делать - это политика. Могу пожелать центристам побольше сил. Но в любом случае, нас это не тревожит. Это лишь подтверждает то, что мы делаем правильные вещи и находимся на верном пути", - добавил Райнер Вакра.

По словам Вакра, ему известны случаи, когда центристы обещают поддержку из городского бюджета в обмен на участие в выборах по их списку.

"И наоборот - говорят, что если откажетесь, то никакой поддержки не будет. Это очень невежливо. Это показывает слабость центристов. И это то, с чем мы боремся и покончим после выборов", - сказал кандидат в мэры Таллинна от соцдемов.

Ранее список соцдемов собирался усилить и бывший главный тренер сборной Эстонии Тармо Рюйтли, но позднее он объявил, что не станет баллотироваться.

"С Тармо Рюйтли переговоры пока не завершены. Но я совершенно точно уверен, что его фамилию в списке центристов избиратель не увидит. Рюйтли очень четко сказал, что сделает все для того, чтобы единовластие Центристской партии в Таллинне прекратилось. А то, будет ли он баллотироваться или же просто придет голосовать на участок, узнаем позже", - сказал Вакра.

"Недавно наш список пополнили мотогонщица Анастасия Коваленко, которая будет баллотироваться в Кесклинне, и зоолог Алексей Туровский, который выставит свою кандидатуру в Хааберсти. Но совершенно точно, что в списке появятся и другие новые имена. Работа над этим ведется постоянно", - заключил Райнер Вакра.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.