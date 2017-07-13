Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного

Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение.

Обвинение также просило лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества. Суд это требование удовлетворил, передает meduza.io.

Другие фигуранты дела об убийстве Немцова приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид – 16 лет. Обвинение просило для Анзора Губашева 23 года колонии строгого режима, а для Шадида Губашева – 21 год.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии. Обвинение просило для Бахаева 17 лет.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова свою вину не признают. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Рассмотрение дела об убийства Немцова началось в Московском окружном военном суде 2 октября 2016 года.

29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова виновными.

Заказчиком и организатором убийства следствие считает бывшего офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова. Он находится в розыске и обвинение ему предъявлено заочно.