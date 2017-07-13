Правительство выступило против ужесточения правил покупки земли иностранцами ({{commentsTotal}})
В четверг, 13 июля, правительство не поддержало проект поправки к законодательству, усложняющий покупку земли в Эстонии гражданами третьих стран.
Законопроект был инициирован фракцией Консервативной народной партии (EKRE) с целью гарантировать максимальную принадлежность сельскохозяйственных и лесных участков эстонским гражданам, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на пресс-секретаря правительства.
Консерваторы предложили ужесточить условия продажи сельскохозяйственных и лесных участков гражданам или юридическим лицам третьих стран.
Предлагалось включить в закон правила о владении языком, а также соответствии требованиям к уровню образования и навыкам.
Министерство окружающей среды предложило правительству не поддерживать этот законопроект.
Редактор: Сергей Михайлов