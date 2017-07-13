Комитет Всемирного наследия включил 21 новый объект в список ЮНЕСКО

В ходе проходившей со 2 по 12 июля в польском Кракове 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в список ЮНЕСКО был включен 21 новый объект, также было одобрено расширение или изменение границ пяти ранее включенных в список объектов.

Список Всемирного наследия теперь насчитывает 1073 объекта. В этом году были впервые включены объекты от Анголы и Эритреи. Кроме того, один объект был добавлен в Список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, и три объекта были из него исключены, сообщили на сайте ЮНЕСКО.

Новые природные объекты, включенные в Список Всемирного наследия:

- Национальный парк Лос-Алерсес (Аргентина),

- Заповедник Кукушили в провинции Цинхай (Китай),

- Ландшафты Даурии (Монголия/ Российская Федерация).

Новые культурные объекты, включенные в Список Всемирного наследия:

- Культурный ландшафт этнической группы чъхомани (ЮАР),

- Пещеры и искусство Ледникового периода в Швабском Альбе (Германия),

- Мбанза-Конго, развалины столицы древнего Королевства Конго (Ангола),

- Археологический памятник "Пристань Валонгу" (Бразилия),

- Храмовый комплекс Самбор-Прей-Кук, археологический объект, раскопки древнего города Ишанапура (Камбоджа),

- Кулангсу – международное историческое поселение (Китай),

- Венецианские оборонительные сооружения XVI—XVII веков (Хорватия/Италия/Монтенегро),

- Куято в Гренландии — древнескандинавский и инуитский сельскохозяйственный ландшафт на границе ледникового покроя (Дания),

- Асмэра: модернистский город Африки (Эритрея),

- Священное место Тапутапуатеа (Франция),

- Исторический город Ахмадабад (Индия),

- Исторический город Йезд (Исламская Республика Иран),

- Священный остров Окиносима и связанные с ним объекты в регионе Мунаката (Япония),

- Старый город Хеврон / Эль-Халиль (Палестина),

- Свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновске-Гуры и его гидравлическая подземная система управления (Польша),

- Озерный край Англии (Великобритания),

- Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск (Российская Федерация),

- Город Афродизиас (Турция).

Заседание проходило со 2 по 12 июля. В состав комитета входят представители 21 государства, избранные на Генеральной ассамблее стран, присоединившихся к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включают памятники, обладающие особой культурной, исторической и экологической значимостью, требующие охраны и защиты со стороны местных властей.