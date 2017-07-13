В Эстонии растет количество железнодорожных пассажиров ({{commentsTotal}})
За первое полугодие было совершено более 3,5 миллионов поездок. Говорит менеджер по продажам и развитию железнодорожного предприятия Elron Ронни Конго.
За первое полугодие было совершено более 3,5 миллионов поездок. Говорит менеджер по продажам и развитию железнодорожного предприятия Elron Ронни Конго.
Цветущие на рапсовых полях по соседству с Таллинном маки и васильки стали наказанием для владельцев, так как они привлекают любопытных людей, которые вытаптывают поля и портят урожай.
С этой недели Департамент полиции и погранохраны высылает напоминания об истечении срока действия всех видов документов. До этого оповещения высылались только об истечении срока действия ID-карты.
Филолог английского языка Туули Одер признала после выступления эстонских министров в Европейском парламенте, что выступления некоторых политиков было неловко слушать.