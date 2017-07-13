Эксперты из ИТ-компаний и банков осторожны в отношении блокчейна

Эстонская компания Polybius Foundation хочет открыть дигитальный банк, построенные на основе технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. Компания за месяц собрала более 31 млн долларов на реализацию своей идеи. Эксперты из ИТ-компаний и банков Эстонии осторожны в отношении новой технологии и ее внедрении в банковскую сферу, хотя не исключают, что она может иметь успех.

Портал rus.err.ee опросил специалистов в инфо-технологической и банковской сферах Эстонии.

Руководитель Rate Solutions OÜ Андрей Коробейник, занимающийся венчурными инвестициями, объяснил успех Polybius Foundation в привлечении средств большой популярностью темы криптовалют и блокчейна. Однако, по его мнению, все, что касается киптовалют и блокчейна напоминает пузырь интернет компаний нулевых годов, когда они плодились, как грибы после дождя и выходили на биржу. Пузырь лопнул и большинство компаний исчезло, а те, кто выжил, долго восстанавливались.

"Сама технология блокчейн перспективная, поскольку невозможно нарушить или подменить целостность транзакции. И с ее помощью можно хранить и передавать информацию, а не только переводить деньги. Это большой плюс. Правда, насколько разработчики качественно делают программы, сказать сложно. Например, популярный кошелек для обслуживания криптовалют Etherium был взломан из-за дыры в собственной программном обеспечении".

По мнению Коробейника, если банк откроется, то работать он будет по правилам традиционных банков и условия работы для него будут такие же, как и для всех остальных. "Дигитальному банку будет необходима такая же инфраструктура, как и для обычного банка, чтобы оказывать весь перечень услуг. Я вполне допускаю, что они могут стать успешным банком. Однако их риски ничем не отличаются от рисков обычных банков".

Экономический аналитик банка LHV Хейдо Витсур затруднился сказать, блокчейн — это инновация или пузырь. "Биткоин существует в мире уже несколько лет. Те, кто управляет финансами в мире говорят о криптовалютах так: кто хочет играть в покер, пусть играет. Я не будут отрицать, что это популярная тема, но я бы не рискнул".

По его словам, банковская система в целом не настолько консервативна, как ее представляют. За последние 30 лет было придумано много инновативных инструментов. Например, деривативы, которые стали одной из причин мирового финансового кризиса. Так что банки внедряют новые технологии в свои процессы. "Что получится из технологии блокчейн, покажет время".

Финансист, бывший председатель совета банка Санкт-Петербург, владелец фирмы мобильных приложения для совершения банковских операций Pocopay AS Индрек Нейвельт считает, что блокчейн — сейчас очень интересная тема для инвесторов. "Они считают, что за этой технологией будущее. Правда, почему они так считают, я не знаю. Вокруг криптовалют сейчас скорее всего наблюдается спекулятивный спрос, многие говорят о большом хайпе (шумиха), - сказал Нейвельт. - Будет блокчейн внедрен в банковскую систему или нет, покажет время. Думаю нынешняя система транзакций небольших сумму в ближайшие пять лет не изменится, потому что она вполне успешно работает, а изменение системы пока еще слишком дорого. Вполне возможно поменяется система обработки крупных сделок".

По мнению члена правления ИТ-компании Codeborne OÜ Антона Кекса в технологии блокчейна ничего супернового нет, она существует уже давно. Просто сейчас придумали, как приспособить ее для подтверждения перевода денег. Однако вокруг нее, действительно, слишком много шума.

С одной стороны, по словам Кекса, система децентрализована, что большой плюс. С другой стороны, быстро обслуживать большие объемы информации, как, например, всю банковскую документацию, системе блокчейн сложно. "Дело в том, что майнингом занимаются пользователи на своих компьютерах, они и поддерживают работоспособность узлов всей системы. Система продолжает расширяться по объему передаваемой информации, но у нее есть свои ограничения. Чтобы вовлечь больше пользователей, их мотивируют криптовалютами. Однако объем криптовалют ограничен — их число конечно. Чем будут в будущем мотивировать участников системы, чтобы поддерживать ее работоспособность, пока не известно".

Интерес, который проявляют сейчас банки к технологии блокчейн, по мнению Кекса, связан с тем, что они боятся устареть. "Для них самое страшное стать ненужными клиентам, поэтому они внимательно отслеживают происходящие изменения в мире технологий. По-моему, перспективно в технологии блокчейн — это возможность упразднить посредника при подтвреждении сделки, например, такого, как нотариуса, и связанные с этим расходы".

"У них (Polybius) может все получится, если традиционные банки не будут опасаться с их стороны конкуренции и не задушат их с помощью регуляторов, как это происходит во многих странах", - сказал Кекс.