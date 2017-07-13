Ратас: вклад в развитие Таллинна позволяет Сависаару быть первым номером списка

Председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что опытный политик Эдгар Сависаар может быть первым номером общегородского партийного списка на выборах в Таллиннское городское собрание, поскольку внес большой вклад в развитие столицы.

Как передает в четверг, 13 июля, портал новостей вещания ERR.ee, об этом Ратас заявил, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Он подтвердил, что Сависаару действительно предложили возглавить общегородской список Центристской партии.

"Да, это правда. Мы говорили о том, что он может баллотироваться, но это зависит от его здоровья", - сказал Юри Ратас.

"Он достаточно поспособствовал развитию Таллинна", - объяснил Ратас тот факт, что центристы предложили Сависаару первое место в общегородском списке.

"Эдгар Сависаар на протяжении почти 15 лет руководил Таллинном, будучи как председателем столичного городского собрания, так и градоначальником, его вклад в развитие города люди оценили по достоинству в виде высочайшей поддержки избирателей на местных выборах. Учитывая вышеперечисленное, мы посчитали, что Эдгар Сависаар может быть первым кандидатом в общем таллиннском списке партии", - уточнил Ратас на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне стало известно о том, что руководство Центристской партии готово предоставить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское городское собрание в случае, если сам экс-лидер центристов этого пожелает.

Эдгар Сависаар данную инициативу пока не комментировал.