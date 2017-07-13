Анвельт поражен идеей центристов предложить Сависаару первый номер в списке

Министр внутренних дел, социал-демократ Андрес Анвельт поражен решением центристов предложить первое место в избирательном списке по Таллинну находящемуся под судом в рамках уголовного дела экс-председателю партии Эдгару Сависаару.

На состоявшейся в четверг, 13 июля, пресс-конференции правительства Анвельт заявил, что статус подсудимого сам по себе не может помешать человеку баллотироваться на выборах и это скорее его личный вопрос, передает служба новостей "Радио 4".

Однако, как отметил министр, его, как политика и гражданина, такое решение поразило. Анвельт добавил, что, как житель Таллинна, он бы за такого кандидата не голосовал, а если бы оказался в подобной ситуации, то никогда не стал бы баллотироваться.

Как уже сообщалось, руководство Центристской партии готово предложить Эдгару Сависаару место первого номера в общегородском списке, если он этого пожелает.