Обсуждение отставки старейшины и главы волостного собрания Йыхви назначено на воскресенье

В повестке заседания волостного собрания четыре пункта: вотум недоверия волостному старейшине, выборы нового старейшины, вотум недоверия председателю волостного собрания, выборы нового руководителя депутатского корпуса.

Как писал портал rus.err.ee, восемь депутатов волостного собрания Йыхви 15 июня подали заявление о выражении вотума недоверия старейшине Эдуарду Эасту и руководителю волостного собрания Теэту Эноку.

Депутаты упрекают Энока в срыве переговоров об объединении с соседними самоуправлениями в прошлом году и в авторитарном стиле управления. Эаста обвиняют в том, что он не начал ни одного нового проекта.

Вотум недоверия решили выразить оппозиционеры из объединившихся фракций Центристской и Реформистской партий.