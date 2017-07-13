Правительство одобрило проект договоров о гражданстве

Правительство в четверг, 13 июля, одобрило проект договоров о гражданстве. Это значит, что в будущем желающие получить гражданство Эстонии лица смогут для достижения своей цели заключать с государством договор о сотрудничестве.

По словам министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, уже в ближайшее время, после того, как Рийгикогу примет этот законопроект, люди, прожившие в Эстонии не менее пяти лет, смогут заключать с государством договор.

По условиям договора, лицо обязуется достичь уровня B1 во владении эстонским языком и продолжить это процесс. "Лицо также обязуется после языкового обучения ходатайствовать о гражданстве Эстонии", - пояснил Анвельт.

По его словам, для заключения подобного договора необходимо соответствие всем перечисленным в законе о гражданстве условиям. "Один из главных пунктов - было ли лицо осуждено", - отметил Анвельт.

По его словам, государство оплатит языковое обучение. Кроме того, по соглашению с работодателем лицо сможет получать на один учебный модуль в год 20 выходных, которые государство компенсирует в размере средней зарплаты. "Это так называемый учебный отпуск на языковое обучение. Договор будет считаться соблюденным, если лицо прошло языковые курсы в требуемом объеме, сдало языковой экзамен на уровень B1 и подало Департаменту полиции и погранохраны ходатайство о предоставлении гражданства", - сказал Анвельт.

Если лицо нарушит договор, у государства в его отношении возникнет право требования. "Поначалу планируется, что в проекте договора о гражданстве будет участвовать до 1000 человек в течение трех лет", - добавил Анвельт.