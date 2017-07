ФОТО: в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов"

На красной дорожке можно было увидеть актеров Кита Харингтона (Джон Сноу), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзека Хемпстед-Райта (Бран Старк), передает gazeta.ru.

Харингтон пришел на показ вместе со своей подругой Роуз Лесли, ранее сыгравшей в "Игре престолов" роль Игритт.

Промо нового сезона сериала в Лондоне:

'White Walkers' just rode into central London on horseback to promote new Game of Thrones season. #Gameofthrones #Season7 #Whitewalkers #HBO pic.twitter.com/EMJ1XTPwTq