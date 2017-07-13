Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала фильм "Лесные братья. Битва за Прибалтику"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованный НАТО фильм о "лесных братьях" в Прибалтике. По ее словам, речь идет о подрыве итогов Нюрнберга.

В своем Facebook Захарова подвергла критике фильм "Лесные братья. Битва за Прибалтику", который был опубликован Североатлантическим альянсом. По ее словам, так называемые партизаны были "фашистскими недобитками", которые совершили более трех тысяч диверсий, в результате которых погибли тысячи мирных жителей.

"А кто стоял за "лесными братьями" вплоть до середины 50-х? Правильно — западные спецслужбы", — подчеркнула Захарова, передает РБК.

Официальный представитель МИД России также указала, что по сюжету фильма "латышские патриоты" сражаются с некими "советскими" — "неким воинствующим сообществом иноземцев, захвативших Латвию". "И ведь никому и в голову не придет задать вопрос: а сколько среди "советских" было латышей?" — отметила Захарова.

Она назвала фильм "историческим извращением", которое сознательно распространяет НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга. "Если сегодня Бандера — герой, а "л​есные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" — спросила Захарова.