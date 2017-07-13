Оборот Prisma сократился на 3,5% до 190,4 млн евро

Выручка сети розничных продаж Prisma Peremarket AS снижалась второй год подряд и в прошлом финансовом году сократилась – на 3,5% до 190,4 млн евро.

Прибыль предприятия выросла вдвое до 1,7 млн евро, сообщается в отчете за финансовый год.

152,7 млн евро выручки поступило с продажи продуктов питания, а 37,7 млн евро с продажи бытовых товаров.

В среднем в компании в прошлом году работали 927 человек, за год их число сократилось на 14 человек. Зарплаты вместе с социальным налогом составили 12,8 млн евро, за год эта сумма увеличилась на 530 000 евро.

Prisma планирует расширить свою деятельность на розничном рынке Эстонии. Сейчас ведутся переговоры о площадях под розничную торговлю в разных регионах страны. В 2016 Prisma Peremarket не открыл ни одного нового магазина, но планирует в ближайшие годы расширить свою сеть, сообщается в отчете.

Компания состоит в финском концерне SOK.