"Яндекс" и Uber объединят бизнес по заказу такси в России

Компании "Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

По словам генерального директора "Яндекс.Такси" Тиграна Худавердяна, после объединения сервисов для пользователей будет по-прежнему доступны оба приложения - как "Яндекс.Такси", так и Uber, передает Lenta.ru.

База водителей будет объединена на единой платформе, что позволит таксистам получать заказы сразу из двух программ. "Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам - сохранить доступную стоимость поездки", - заявил Худавердян.

Отмечается, что все таксисты будут работать на одном алгоритме распределения заказов и навигационно-картографической технологии от "Яндекса". Более того, теперь для клиентов будет действовать специальное роуминговое соглашение, то есть можно будет заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber.

"Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов", - сообщил Худавердян.

Он также добавил, в компаниях было принято решения проинвестировать в объединенную компанию 325 миллионов долларов. На 59,3 процента платформа будет принадлежать "Яндексу", на 36,6 процента - Uber, и на 4,1 процента - сотрудникам самой платформы.

"Яндекс.Такси" и Uber - крупнейшие в России сервисы по онлайн-заказу такси. Uber запустили в Москве в ноябре 2013 года, сегодня сервисом пользуются в почти 20 городах России. "Яндекс.Такси", появившийся в 2011 году, работает более чем в 100 городах России, Украины, Армении, Грузии, Казахстана и Белоруссии.

В Эстонии Uber действует с 2015 года.