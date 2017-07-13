Полиция задержала и второго подозреваемого в стрельбе в гостинице Metropol

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в связи с произошедшей этой зимой стрельбой в гостинице Metropol в Таллинне.

По словам главы уголовной полиции Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, подозреваемый был задержан в Испании.

"Это для нас хороша неделя, за неделю задержали двух важных объявленных в розыск подозреваемых", - сообщил Тамбре в социальных сетях, отметив также задержание в Риге подозреваемого в стрельбе в охранников.

2 февраля в расположенном в квартале Ротерманни гостинице Metropol одному мужчине выстрелили в ногу. Полиция приступила к поискам стрелявшего и его сообщника. Одного из подозреваемых полицейские задержали через несколько дней после преступления.

По данным полиции, речь идет о сведении счетов между преступниками.