Советы по IPO обойдутся госкомпании Tallinna Sadam в миллион евро

Госкомпания AS Tallinna Sadam в порядке публичного международного тендера выбрал финансового консультанта для процесса первичного публичного предложения акций (IPO). Консультировать будет британская фирма STJ Advisors и эстонская фирма Superia Corporate Finance. Госкомпания заплатит за консультацию до миллиона евро.

По словам финансового директора и члена правления Tallinna Sadam Марко Райда, принять решение было сложно, поскольку все поступившие предложения были очень сильными, во всех участвовали эстонские и международные эксперты. В пользу победителя говорила наиболее выгодная цена — между полумиллионом и миллионом евро.

Роль финансового консультанта будет заключаться в независимом консультировании эмитента, надзоре за процессом IPO, а также оказании помощи правлению, совету и владельцу эмитента в рамках процесса IPO.

Публичное представление до 30 акций AS Tallinna Sadam согласовано в коалиционном договоре правительства. Цель компании — к концу первого полугодия 2018 года представить акции на Таллиннской бирже Nasdaq.