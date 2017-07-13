Обитателей Таллиннского зоопарка угостят мороженым ({{commentsTotal}})
В воскресенье животных Таллиннского зоопарка угостят специально приготовленными для них замороженными лакомствами.
Посетители смогут понаблюдать за тем, как животные относятся к мороженому, и кому оно понравится больше.
Мероприятие начнется в 11:00 с угощения тюленей и носух, передает menu.err.ee
В 11:30 по плану угощение львов и макак.
В 12:00 – обитателей тропического дома.
В 13:00 – белых медведей, енотов и тигра.
В 13:30 – обитателей слоновника.
Редактор: Ирина Киреева