Обитателей Таллиннского зоопарка угостят мороженым

В воскресенье животных Таллиннского зоопарка угостят специально приготовленными для них замороженными лакомствами.

Посетители смогут понаблюдать за тем, как животные относятся к мороженому, и кому оно понравится больше.

Мероприятие начнется в 11:00 с угощения тюленей и носух, передает menu.err.ee

В 11:30 по плану угощение львов и макак.

В 12:00 – обитателей тропического дома.

В 13:00 – белых медведей, енотов и тигра.

В 13:30 – обитателей слоновника.