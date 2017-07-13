На границе с Эстонией и Финляндией у российских туристов за 10 дней изъяли почти 300 кг еды

Специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подсчитали, что в ходе осуществления пограничного ветеринарного контроля на международных автомобильных пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией за 10 дней июля было изъято 286 килограммов продуктов.

На международных автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации "Светогорск", "Брусничное", "Торфяновка" и "Ивангород" выявили 21 нарушение норм провоза ручной клади и багажа, передает пресс-служба Россельхознадзора.

При досмотре автотранспорта российских туристов были выявлены готовая молочная продукция, свинина, мясо птицы и свежезамороженная самостоятельно выловленная рыба, превышающие по весу разрешенные нормы ручной клади.

Необходимые разрешения на ввоз и ветеринарные сертификаты на товары отсутствовали. Продукты возвращены на территорию Финляндии и Эстонии.