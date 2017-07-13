Виновному в убийстве нарвской школьницы Дарьи придется провести за решеткой более 13 лет

Вируский уездный суд признал 20-летнего Тоомаса Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи и приговорил его к длительному тюремному заключению.

Семыкина, который своей вины не признал, суд приговорил за убийство к 12 годам тюремного заключения. Поскольку Семыкин был ранее наказан в уголовном порядке, то общий срок наказания составил 14 лет и 9 месяцев, из которого был вычтен уже отбытый в заключении срок. В итоге суд наказал Семыкина тюремным заключением сроком 13 лет, 5 месяцев и 14 дней. Отсчет начался с даты оглашения приговора, передает пресс-служба судов первой и второй инстанций.



Тоомас Семыкин. Фото: Facebook

Также суд, проводивший свое заседание в Нарве за закрытыми дверями, принял решение частично удовлетворить иск потерпевшей стороны и взыскал с Семыкина более 4000 евро на покрытие материального ущерба. Кроме того, Семыкину придется заплатить более 5000 евро на судебные издержки потерпевшей стороны.

Виновным в сокрытии убийства был признан 20-летний Алексей Бочтарёв, которого суд приговорил к двум годам условного заключения.

Решение суда пока еще не вступило в силу.

Вируская окружная прокуратура требовала приговорить Семыкина за убийство к 13 годам лишения свободы. Для Бочтарёва, обвиненного в сокрытии преступления, прокурор требовал двух лет тюрьмы.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, в ходе следствия судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушья.