Перекресток в Кадриорге будет больше месяца закрыт для движения

В связи с реконструкцией улицы Везивярава для движения автотранспорта будет закрыт с 17 июля по 27 августа перекресток улиц Рауа и Вильмси в Кадриорге. Проехать смогут только местные жители и спасательные службы.

Объезд в сторону Нарвского шоссе будет организован по улице Крейцвальди, в сторону улицы Вильмса - по улицам Вазе и Тина, движение по улице Вильмси на участке между улицами Рауа и Тина временно будет двусторонним, сообщает Раэпресс.

Закрыт будет для транспорта и участок улицы Везивярава от Нарвского шоссе до улицы Я.Поска, открытыми остаются перекрестки улиц Везивярава и Фельмани, Везивярава и Поска.

Стоимость проводимых на улице Везивярава работ - почти два миллиона евро. Работы ориентировочно завершатся в конце октября.