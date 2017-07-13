rus.err.ee

Рапорт: Google платит миллионы за научные исследования о своей безупречности ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet, выплачивает миллионы долларов ученым британских и американских университетов за исследования, которые должны склонить чашу весов общественного мнения и регулятивные нормы в пользу компании, пишет газета The Times со ссылкой на данные американской организации Campaign for Accountability.

Ее специалисты выявили, что с 2005 года Google прямым или косвенным образом финансировала 329 исследовательских программ в ключевых областях общественной политики, где изменение регулятивных норм может стать для компании причиной огромных штрафов или утраченной прибыли, передает Интерфакс. В двух третях случаев авторы работ, получавшие от Google от 5000 до 400 000 долларов за исследование, не раскрывали источник финансирования. Некоторые отправляли результаты своих работ в Google еще до публикации, спрашивая компанию о необходимости внести те или иные изменения.

Результаты большинства исследований были в пользу Google. Их авторы приходят к выводу, что компания не прибегает к незаконным или предосудительным методам использования своего господствующего положения на рынке и что сбор ею огромного объема личных данных является адекватной компенсацией за те бесплатные услуги, которые она предоставляет.

Британские университеты города Борнмут и графства Суссекс, а также ряд ведущих американских вузов оказались в числе тех, ученые которых держали в тайне полученное ими от Google финансирование. Исследователи из других британских университетов, в том числе Оксфордского и Эдинбургского, также получали деньги за проводимые в пользу Google исследования, но декларировали его источник. Нередко это финансирование квалифицировалось как "премия" или "дар".

Число финансируемых Google исследовательских программ резко возрастает в те моменты, когда бизнес-модель компании оказывается под угрозой, отмечает Times. Свыше 50 финансированных Google научных работ по проблемам конкуренции были написаны в 2011-2013 годах, когда Федеральная торговая комиссия США расследовала нарушения компанией антимонопольного законодательства. Впоследствии Google согласился внести некоторые изменения в свою деятельность.

Второй всплеск активности произошел два года назад, когда Европейская комиссия предъявила Google официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Месяц назад регулятор оштрафовал компанию на рекордные 2,4 млрд евро.

Бывшие сотрудники Google рассказали The Wall Street Journal, что в вашингтонском офисе готовятся списки подходящих для публикации научных журналов, а затем идет поиск потенциальных авторов. Компания активно помогает в том, чтобы эти академические статьи стали доступны чиновникам правительственных ведомств, а иногда оплачивает расходы на поездки ученых для встреч с политиками.

"Google вошел в число таких компаний в других сферах бизнеса (как, например, производители табачных изделий, оспаривающие вред курения, или топливные гиганты, не признающие воздействие сжигания углеводородов на климатические изменения), которые оказывают разлагающее влияние на академические исследования", - заявил директор Campaign for Accountability Даниэль Стивенс.

"Чистые, незамутненные академические исследования, финансируемые исключительно из общественных фондов без какого бы то ни было конфликта интересов, стали огромной редкостью, особенно в технологическом секторе. Само по себе это не зло, и общественности не стоит бить тревогу в связи с этим. Однако очень важна прозрачность. Мне кажется, должна быть принята конвенция, обязывающая раскрывать все источники финансирования академических исследований", - отметил профессор Лондонского университета Колин Блейкмор.

Как отмечает The Times, такое правило уже существует. В принятом в Великобритании "Руководстве по цельности исследований" говорится, что "конфликты интересов должны быть выявлены, декларированы, и от них следует отказываться во избежание злоупотреблений".

В Google доклад Campaign for Accountability назвали не соответствующим действительности.

"Мы рады поддерживать академические исследования в области компьютерной деятельности, в том числе в том, что касается авторского права, свободы выражения и контроля. Ирония опубликованных Campaign for Accountability данных состоит в том, что сама эта организация последовательно отказывается назвать источник своего собственного финансирования, как не говорят об этом и ее доноры. Известно, однако, что в их числе - Oracle, ведущая активную лоббистскую войну против нас", - говорится в заявлении Google.

Американская технологическая компания Oracle заявила, что не имеет к докладу никакого отношения.

Редактор: Ирина Киреева

google


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.В доме на заднем плане жила 14-летняя Дарья.
Виновному в убийстве нарвской школьницы Дарьи придется провести за решеткой более 13 лет
Полицейские задерживают пьяного водителя.Полицейские задерживают пьяного водителя.
ВИДЕО: в Нарве пьяный водитель на скорости 180 км/ч пытался скрыться от полиции
С призывом освободить Лю Сяобо к китайским властям неоднократно обращались различные правозащитные организации и нобелевские лауреаты.С призывом освободить Лю Сяобо к китайским властям неоднократно обращались различные правозащитные организации и нобелевские лауреаты.
В Китае умер нобелевский лауреат Лю Сяобо
Сестры Богдановы разочаровались в соцдемах.Сестры Богдановы разочаровались в соцдемах.

Сестры Богдановы разочаровались в соцдемах и будут баллотироваться с центристами

Добавлен комментарий Райнера Вакра

Паспорт ЭР.Паспорт ЭР.
Правительство одобрило проект договоров о гражданстве
Эстонский стартап - дигибанк Polybius
Эстонская компания хочет создать банк на технологии блокчейн.Эстонская компания хочет создать банк на технологии блокчейн.
Эстонская компания Polybius Foundation собрала более 31 млн долларов для дигитального банка
Совладелец Polybius Foundation Иван ТурыгинСовладелец Polybius Foundation Иван Турыгин
Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес
Вверху: Андрей Коробейник и Индрек Нейвельт. Внизу: Антон Кекс и Хейдо ВитсурВверху: Андрей Коробейник и Индрек Нейвельт. Внизу: Антон Кекс и Хейдо Витсур
Эксперты из ИТ-компаний и банков осторожны в отношении блокчейна
Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.Яна Тоом не оставила без внимания комментарии президента в свой адрес.
Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете

Интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийской газете Latvijas avize вызвало критику со стороны депутата Европейского парламента, члена правления Центристской партии Яны Тоом.

 

Стрельба в гостинице Metropol произошла 2 сентября.Стрельба в гостинице Metropol произошла 2 сентября.
Полиция задержала и второго подозреваемого в стрельбе в гостинице Metropol
Эдгар Сависаар и Юри Ратас.Эдгар Сависаар и Юри Ратас.
Ратас: вклад в развитие Таллинна позволяет Сависаару быть первым номером списка
Праздник мороженого в зоопарке Рио-де-Жанейро.Праздник мороженого в зоопарке Рио-де-Жанейро.
Обитателей Таллиннского зоопарка угостят мороженым
Мэйси УильямсМэйси Уильямс
В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов"
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала фильм "Лесные братья. Битва за Прибалтику"
Вытоптанные рапсовые поля.Вытоптанные рапсовые поля.
ФОТО: цветущие маки и васильки стали наказанием для владельцев рапсовых полей
ЭСТОНИЯ
Здесь проезда не будет до конца августа.Здесь проезда не будет до конца августа.
Перекресток в Кадриорге будет больше месяца закрыт для движения

В связи с реконструкцией улицы Везивярава для движения автотранспорта будет закрыт с 17 июля по 27 августа перекресток улиц Рауа и Вильмси в Кадриорге. Проехать смогут только местные жители и спасательные службы.

Кристийна Оюланд.Кристийна Оюланд.
Партии Оюланд во втором квартале пожертвовали 830 евро
Эрик Хелдна.Эрик Хелдна.
Замдиректора КаПо Эрик Хелдна покинул свою должность
Анвельт шокирован инициативой центристов.Анвельт шокирован инициативой центристов.
Анвельт поражен идеей центристов предложить Сависаару первый номер в списке
Эта земля принадлежит государствуЭта земля принадлежит государству
Правительство выступило против ужесточения правил покупки земли иностранцами
Департамент полиции и погранохраны будет напоминать об истечении срока действия документов
Компания Tele2 продолжает терять клиентов.Компания Tele2 продолжает терять клиентов.
Tele2 незаконно взимал плату с клиентов
Обновлено: 10:09
ИДА-ВИРУМАА
В Йыхви неспокойно: оппозиция хочет выразить вотум недоверия руководству волости.В Йыхви неспокойно: оппозиция хочет выразить вотум недоверия руководству волости.
Обсуждение отставки старейшины и главы волостного собрания Йыхви назначено на воскресенье
По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.По оценке Медведева, в современных условиях журналистика приобретает особое значение.
Издательский дом "Инфоринг" в Йыхви удостоен грамоты правительства РФ
Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже.Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже.
Волонтеры Нарвского молодежного центра занимаются с детьми на городском пляже
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На строительство медцентров в Ида-Вирумаа Минфин выделил 7,4 млн евро
На верхней фотографии ворота есть, на нижней их уже нет.На верхней фотографии ворота есть, на нижней их уже нет.
В Вайвара с кладбища украли железные ворота, власти обещают 300 евро за поимку воров
Мнение / Интервью
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки

Филолог английского языка Туули Одер признала после выступления эстонских министров в Европейском парламенте, что выступления некоторых политиков было неловко слушать.

Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.
Мартин Хельме: Центристская партия превратилась в партию Яны Тоом
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12:43 
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: навстречу выборам в местные советы не рабоче-крестьянских депутатов
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Gran Turismo в Таллинне.Gran Turismo в Таллинне.
ФОТО: в Эстонию на три дня приехали суперкары
Под Таллинном построят фамацевтический завод.Под Таллинном построят фамацевтический завод.
Индусы построят под Таллинном фармацевтический завод
Авария в НарвеАвария в Нарве
ФОТО: в Нарве полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой
Обновлено: 20:58 
ЗА РУБЕЖОМ
Глава НАТО Йенс Столтенберг в кабине норвежского истребителя.Глава НАТО Йенс Столтенберг в кабине норвежского истребителя.
Йенс Столтенберг просит допустить наблюдателей НАТО на российско-белорусские учения
Рапорт: Google платит миллионы за научные исследования о своей безупречности
Свинина.
На границе с Эстонией и Финляндией у российских туристов за 10 дней изъяли почти 300 кг еды
"Яндекс" и Uber объединят бизнес по заказу такси в России
Священное место Тапутапуатеа (Франция) внесено в список ЮНЕСКО.
Комитет Всемирного наследия включил 21 новый объект в список ЮНЕСКО
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
ЭКОНОМИКА
Таллиннский портТаллиннский порт
Советы по IPO обойдутся госкомпании Tallinna Sadam в миллион евро
Магазин Prisma в Таллинне.Магазин Prisma в Таллинне.
Оборот Prisma сократился на 3,5% до 190,4 млн евро
09:34
Лоукостер Wizz Air выходит на эстонский рынок и будет летать из Таллинна в Киев
07:05
Концерн Eesti Energia стал вторым по величине продавцом газа в Латвии
12.07
Минэкономики Эстонии работает над программой по привлечению зарубежных специалистов
12.07
Грузооборот Таллиннского порта за полгода сократился, прибыль выросла
12.07
Правительство Латвии повышает акцизы и вводит ступенчатый подоходный налог
СПОРТ
Чак Блейзер и бывший президент ФИФА Зепп Блаттер.Чак Блейзер и бывший президент ФИФА Зепп Блаттер.
Умер один из фигурантов дела о коррупции в ФИФА
Энди МаррейЭнди Маррей
Маррею не удалось сохранить титул чемпиона Уимблдона
Сергей Бубка не сможет принять участие в конференции.
Сергей Бубка из-за болезни пропустит конференцию в Таллинне
Калевцы вступят в борьбу с первого отборочного раунда.
В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов "Калев/Крамо" сыграет с командой из Македонии
Оямаа не сумел убедить тренерский штаб Оямаа не сумел убедить тренерский штаб
Футболист Хенрик Оямаа остался без контракта в Швеции
Чемпионат Эстонии по теннису продлится до конца недели.Чемпионат Эстонии по теннису продлится до конца недели.
В Таллинне проходит чемпионат Эстонии по теннису
В Элва прошел чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе.В Элва прошел чемпионат Эстонии по пулевой стрельбе.
Эстонские стрелки показали хорошие результаты на чемпионате страны и готовы к ЧЕ
КУЛЬТУРА
Фестиваль Manka Boutique 2016 года.Фестиваль Manka Boutique 2016 года.
В пятницу в Таллинне стартует 12-й музыкальный фестиваль Manka Boutique
Кадр из видео.Кадр из видео.
Эстонские музыканты исполнили мегахит "Despacito" на трубах, тромбоне и тубе
ФОТО: танцовщицы из Гонконга порадуют таллиннцев
Trad.Attack! в аэропортуTrad.Attack! в аэропорту
ФОТО: Trad.Attack! выступил в Таллиннском аэропорту с мини-концертом
выборы
Яна Тоом, Оудекки Лооне и Ольга Иванова на пресс-конференции 7 июля.Яна Тоом, Оудекки Лооне и Ольга Иванова на пресс-конференции 7 июля.
В день ключевой пресс-конференции Тоом, Лооне и Иванова зарегистрировали НКО List
На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.
Иванова и Лооне: судьба отдельного избирательного списка решится не раньше августа
Председательство Эстонии в ЕС
На открытии выставкиНа открытии выставки
В Европарламенте открылась выставка современного эстонского искусства
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Индрек Саар: важная задача во время председательства Эстонии в Совете ЕС - рынок медиа-услуг
Выступление Кадри Симсон в Европарламенте.
Симсон: Эстония во время председательства в Совете ЕС сосредоточится на наземном транспорте
Министр предпринимательства Урве Пало.
Пало и Симсон представят Европарламенту приоритеты председательства Эстонии в совете ЕС
Радио 4

Один на один

Министр внутренних дел Андрес Анвельт отвечает на вопросы слушателей

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:16
В Китае умер нобелевский лауреат Лю Сяобо
16:55
Йенс Столтенберг просит допустить наблюдателей НАТО на российско-белорусские учения
16:52
ВИДЕО: в Нарве пьяный водитель на скорости 180 км/ч пытался скрыться от полиции
16:52
Рапорт: Google платит миллионы за научные исследования о своей безупречности
16:28
Перекресток в Кадриорге будет больше месяца закрыт для движения
16:17
Виновному в убийстве нарвской школьницы Дарьи придется провести за решеткой более 13 лет
15:51
На границе с Эстонией и Финляндией у российских туристов за 10 дней изъяли почти 300 кг еды
15:48
Обитателей Таллиннского зоопарка угостят мороженым
15:39
Советы по IPO обойдутся госкомпании Tallinna Sadam в миллион евро
15:16
Полиция задержала и второго подозреваемого в стрельбе в гостинице Metropol
15:06
"Яндекс" и Uber объединят бизнес по заказу такси в России
15:05
Оборот Prisma сократился на 3,5% до 190,4 млн евро
15:05
Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала фильм "Лесные братья. Битва за Прибалтику"
14:48
ФОТО: в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов"
интерактивная карта
Полезно знать
Топ читаемости
12.07
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
08:29
Яна Тоом раскритиковала Керсти Кальюлайд за интервью латвийской газете
12.07
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
12:47
Совладелец Polybius Иван Турыгин: технология блокчейн – это круче, чем просто бизнес
11:55
Сестры Богдановы разочаровались в соцдемах и будут баллотироваться с центристами
12.07
Индусы построят под Таллинном фармацевтический завод
12.07
На строительство медцентров в Ида-Вирумаа Минфин выделил 7,4 млн евро
11.07
Врачи против обязательной вакцинации детей
14:43
Правительство одобрило проект договоров о гражданстве
10:09
Tele2 незаконно взимал плату с клиентов Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 12.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:35
Продолжается референдум о вхождении волости Сетомаа либо в Выруский, либо в Пыльваский уезд
12:28
В Эстонии растет количество железнодорожных пассажиров
12:23
Расширяются возможности интернет- и мобильного банка
12:17
Спасательный департамент отправит на Украину автобусы для разминирования
10:09
Tele2 незаконно взимал плату с клиентов Обновлено
08:43
В четверг днем +14...+23, дождь, гроза и град
12.07
Кландорф: подготовка к строительству дороги Рейди продолжается
12.07
Центристы предложат Сависаару первый номер в общегородском списке
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В четверг град и грозы , +14...+22
Эстония
Компания Tele2 продолжает терять клиентов.
Tele2 незаконно взимал плату с клиентов
Обновлено: 10:09
Иллюстративное фото
Из-за плохой погоды горящих путевок этим летом не предвидится
Авария
Основная причина смертельных аварий на дорогах - неправильно выбранная скорость
Дом по уходу Ристи
Хельмен Кютт: следует пересмотреть всю систему услуг по уходу
Филолог: выступления эстонских министров в европарламенте вызвали у британцев улыбки
Эдгар Сависаар.
Корб: Эдгар Сависаар пойдет на выборы первым номером в Таллинне, если захочет
Обновлено: 12.07
За рубежом
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"