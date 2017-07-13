Рапорт: Google платит миллионы за научные исследования о своей безупречности

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet, выплачивает миллионы долларов ученым британских и американских университетов за исследования, которые должны склонить чашу весов общественного мнения и регулятивные нормы в пользу компании, пишет газета The Times со ссылкой на данные американской организации Campaign for Accountability.

Ее специалисты выявили, что с 2005 года Google прямым или косвенным образом финансировала 329 исследовательских программ в ключевых областях общественной политики, где изменение регулятивных норм может стать для компании причиной огромных штрафов или утраченной прибыли, передает Интерфакс. В двух третях случаев авторы работ, получавшие от Google от 5000 до 400 000 долларов за исследование, не раскрывали источник финансирования. Некоторые отправляли результаты своих работ в Google еще до публикации, спрашивая компанию о необходимости внести те или иные изменения.

Результаты большинства исследований были в пользу Google. Их авторы приходят к выводу, что компания не прибегает к незаконным или предосудительным методам использования своего господствующего положения на рынке и что сбор ею огромного объема личных данных является адекватной компенсацией за те бесплатные услуги, которые она предоставляет.

Британские университеты города Борнмут и графства Суссекс, а также ряд ведущих американских вузов оказались в числе тех, ученые которых держали в тайне полученное ими от Google финансирование. Исследователи из других британских университетов, в том числе Оксфордского и Эдинбургского, также получали деньги за проводимые в пользу Google исследования, но декларировали его источник. Нередко это финансирование квалифицировалось как "премия" или "дар".

Число финансируемых Google исследовательских программ резко возрастает в те моменты, когда бизнес-модель компании оказывается под угрозой, отмечает Times. Свыше 50 финансированных Google научных работ по проблемам конкуренции были написаны в 2011-2013 годах, когда Федеральная торговая комиссия США расследовала нарушения компанией антимонопольного законодательства. Впоследствии Google согласился внести некоторые изменения в свою деятельность.

Второй всплеск активности произошел два года назад, когда Европейская комиссия предъявила Google официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Месяц назад регулятор оштрафовал компанию на рекордные 2,4 млрд евро.

Бывшие сотрудники Google рассказали The Wall Street Journal, что в вашингтонском офисе готовятся списки подходящих для публикации научных журналов, а затем идет поиск потенциальных авторов. Компания активно помогает в том, чтобы эти академические статьи стали доступны чиновникам правительственных ведомств, а иногда оплачивает расходы на поездки ученых для встреч с политиками.

"Google вошел в число таких компаний в других сферах бизнеса (как, например, производители табачных изделий, оспаривающие вред курения, или топливные гиганты, не признающие воздействие сжигания углеводородов на климатические изменения), которые оказывают разлагающее влияние на академические исследования", - заявил директор Campaign for Accountability Даниэль Стивенс.

"Чистые, незамутненные академические исследования, финансируемые исключительно из общественных фондов без какого бы то ни было конфликта интересов, стали огромной редкостью, особенно в технологическом секторе. Само по себе это не зло, и общественности не стоит бить тревогу в связи с этим. Однако очень важна прозрачность. Мне кажется, должна быть принята конвенция, обязывающая раскрывать все источники финансирования академических исследований", - отметил профессор Лондонского университета Колин Блейкмор.

Как отмечает The Times, такое правило уже существует. В принятом в Великобритании "Руководстве по цельности исследований" говорится, что "конфликты интересов должны быть выявлены, декларированы, и от них следует отказываться во избежание злоупотреблений".

В Google доклад Campaign for Accountability назвали не соответствующим действительности.

"Мы рады поддерживать академические исследования в области компьютерной деятельности, в том числе в том, что касается авторского права, свободы выражения и контроля. Ирония опубликованных Campaign for Accountability данных состоит в том, что сама эта организация последовательно отказывается назвать источник своего собственного финансирования, как не говорят об этом и ее доноры. Известно, однако, что в их числе - Oracle, ведущая активную лоббистскую войну против нас", - говорится в заявлении Google.

Американская технологическая компания Oracle заявила, что не имеет к докладу никакого отношения.