Рапорт: Google платит миллионы за научные исследования о своей безупречности

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet, выплачивает миллионы долларов ученым британских и американских университетов за исследования, которые должны склонить чашу весов общественного мнения и регулятивные нормы в пользу компании, пишет газета The Times со ссылкой на данные американской организации Campaign for Accountability.