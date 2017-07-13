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Йенс Столтенберг просит допустить наблюдателей НАТО на российско-белорусские учения ({{commentsTotal}})

Глава НАТО Йенс Столтенберг в кабине норвежского истребителя.
Глава НАТО Йенс Столтенберг в кабине норвежского истребителя. Автор: Statsministerens kontor/CreativeCommons
За рубежом
За рубежом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017" будет задействовано больше военнослужащих, чем официально заявлено, и в связи с этим призвал допустить на них наблюдателей от альянса.

"Я могу сказать, что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что предстоит еще увидеть, потому что учения еще не имели места. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО, передает Интерфакс.

"Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и позволить обеспечить инспекции в целях транспарентности и наблюдения за учениями", - подчеркнул генсек НАТО.

Он сообщил, что на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", в том числе предоставила численность самолетов и кораблей, а также участвующих в учениях российских и белорусских военнослужащих в отдельности.

Однако Столтенберг заверил, что альянс не видит в российско-белорусских учениях и в России в целом неминуемой угрозы.

Редактор: Артур Тооман

нато"запад-2017"


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