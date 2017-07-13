Бывшего президента Бразилии приговорили за коррупцию к девяти с половиной годам тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорён к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Он признан виновным в коррупции и отмывании денег. Соответствующий вердикт был опубликован на официальном сайте федеральных судебных органов южноамериканской республики.

"Обвиняемый скрывал и отрицал получение незаконных благ, переданных ему в связи с тем, что он занимал пост президента республики", — говорится в решении судьи. Речь идет о первом в истории Бразилии случае, когда бывший глава государства приговорен к тюремному сроку за коррупцию.

Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев, сообщает euronews.

Дело касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). В сентябре 2016 года экс-президенту были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов (1,1 млн долларов по курсу на тот момент). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем роскошной недвижимости. Эта квартира якобы была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS ("О-а-эси") в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras ("Петробраз").

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом еще четырех уголовных дел, связанных с коррупцией. Сам бывший президент отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием".

Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 год.