Lux Express запустит микроавтобусы между Йыхви и Петербургом

Из Петербурга в Йыхви ежедневно будет отправляться по четыре рейса в каждую сторону (за исключением среды, в течение которой будет совершаться по три рейса) - один утренний, два дневных и один вечерний. Общее время в пути с учетом прохождения границы составит около 5 часов, сообщила компания.