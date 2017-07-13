Lux Express запустит микроавтобусы между Йыхви и Петербургом ({{commentsTotal}})
С 10 августа компания Lux Express Group запустит 16-местные микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter между Санкт-Петербургом и городами Северо-Востока Эстонии - Нарвой, Силламяэ и Йыхви.
Из Петербурга в Йыхви ежедневно будет отправляться по четыре рейса в каждую сторону (за исключением среды, в течение которой будет совершаться по три рейса) - один утренний, два дневных и один вечерний. Общее время в пути с учетом прохождения границы составит около 5 часов, сообщила компания.
Редактор: Артур Тооман