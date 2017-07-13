В финале Уимблдонского турнира Винус Уильямс сыграет с Гарбинье Мугурусой

Американская теннисистка Винус Уильямс, обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту в двух сетах, вышла в финал Уимблдона. В решающем поединке 37-летняя Уильямс встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

В полуфинале Уильямс, которая стадией ранее одолела талантливую спортсменку из Латвии Алену Остапенко, взяла верх над Контой - 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут, передает Lenta.ru.

Первой финалисткой стала 23-летняя Мугуруса, которая взяла верх над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковвой - 6:1, 6:1. Финал пройдет в субботу, 15 июля.

По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), Уильямс и Мугуруса встречались на кортах четыре раза. Счет по победам – 3-1 в пользу Уильямс.

Винус Уильямс сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, Гарбин Мугуруса - 15-е.

Уильямс-старшая пять раз побеждала на Уимблдоне, последний раз — в 2009 году. Мугуруса один раз играла в финале британского турнира "Большого шлема" - в 2015 году. Тогда она в трех сетах проиграла Серене Уильямс, которая пропускает этот турнир из-за беременности.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.