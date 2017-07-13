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Эстонская полиция призывает обращать внимание на нуждающихся в помощи детей ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Маргарита Мясникова

Латвия приходит в себя после трагического финала многодневных поисков пятилетнего Вани из Лиепаи, которого нашли мертвым во вторник. Решающую роль могло сыграть равнодушие взрослых. "Актуальная камера" выясняла, как предотвратить подобные трагедии.

За поисками маленького Вани из латвийского города Лиепая следили тысячи людей. Сотни добровольцев прочесывали улицы города, леса и поля. Но эта история закончилась трагически: пятилетнего мальчика нашли мертвым.

Роковую роль в судьбе малыша сыграло равнодушие взрослых. О том, что Ваня рос в неблагополучной семье и фактически с пеленок был предоставлен самому себе, широкой общественности стало известно совсем недавно. Прохожие будто не замечали или не хотели замечать мальчика дошкольного возраста, который в одиночку ездил на общественном транспорте и гулял по городу.

С таким равнодушием приходится сталкиваться и эстонским полицейским.

"Я не сомневаюсь в смелости людей и желании помочь. Причина, скорее, в том, что столкнувшись с ребенком нам кажется, будто ему уже кто-то предложил помощь", - говорит капитан Пыхьяской префектуры Кристель-Лийс Каунисмаа.

На помощь полиции и спасателям отправляются добровольцы. В Эстонии у них есть и свой фонд Kadunud ("Потерянные").

"Если родители или ответственный за ребенка человек согласен, то мы в течение первого часа готовы распространить сообщение о пропаже ребенка на дигитальные экраны торговых центров и общественного транспорта по всей Эстонии", - поясняет руководитель фонда Kadunud Ааре Рюйтель.

За первые пять месяцев 2017 года полиция 900 раз получала вызовы, связанные с пропавшими детьми. Подавляющее большинство касались подростков, многие из которых покидали дом неоднократно. Например, 17-летняя девушка, которая только за этот неполный год уходила 29 раз. В 2016 году было заведено пять административных дел, связанных с пропажей детей. Это значит, что их поиски велись не менее 10 дней.

Все они были найдены. А вот пропавшего полтора года назад в Выру Маркуса так и не нашли. Стражи порядка призывают не оставаться равнодушными и обращать внимание на детей, которые могут нуждаться в помощи.

"Быть может, если ребенок с заплаканными глазами, то он вовсе не потерялся, его родители где-то неподалеку или в семье произошло небольшое недопонимание. Но мы все равно можем спросить, все ли хорошо у этого ребенка. И если да, то пойдем дальше со знанием того, что малыш в порядке", - отмечает Каунисмаа.

Сегодня мольбы "пропал ребенок, помогите найти" и в газетах, и в соцсетях появляются практически каждый месяц. В полиции призывают родителей ни в коем случае не ждать ни один день, ни даже часа. Каждая минута может стоить ребенку жизни.

Редактор: Виктор Сольц

пропавшие дети


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