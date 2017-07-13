В Таллинне 25 июля состоится неофициальная встреча министров науки стран ЕС

На встрече в Таллинне, которая пройдет 25 июля, министры стран Евросоюза обсудят влияние и место науки, а также ее финансирование в будущем.

В центре дискуссий будет самая масштабная в мире научная программа Horisont 2020, являющаяся основанием для финансирования научных изысканий и инноваций в Европейском Союзе.

Поскольку наука и инновации создают предпосылки для развития и роста во всех политических сферах, то эти дебаты имеют ключевое значение для будущего Европы.

Министром образования и науки Эстонии является Майлис Репс (Центристская партия).