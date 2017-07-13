Лучшей европейской ученической фирмой признали команду тартуских гимназистов

Триумф эстонских школьников в Брюсселе. Лучшей европейской ученической фирмой признали команду четырех тартуских гимназистов. Ребята предлагают решение для тех, кто заботится об экологии и хотел бы превращать биоотходы в компост, не вынимая их из мусорного ведра на собственной кухне.

Четверо тартуских гимназистов победили в престижных соревнованиях Junior Achievement. Позади остались свыше 200 конкурентов из 36 стран, передает "Актуальная камера".

Идея молодых эстонских талантов - создать мусорный контейнер, при помощи которого у себя на кухне можно с легкостью компостировать биоразлагаемые отходы. За два месяца остатки пищи превращаются в гумус, с помощью которого можно удобрять комнатные растения.

"Идея пришла ко мне в голову летним вечером, когда мама попросила вынести мусор, а мне было лень и к тому же, я просто устал. Решил рассказать об идее друзьям и обдумать ее. Это заняло больше трех месяцев, свыше 30 специалистов помогли советом. Процесс был достаточно сложным, но в конце концов мы создали свой первый прототип. После этого дела пошли в гору", - говорит исполнительный директор Festera Кевин Рейзенбук.

Конкуренция среди фирм на конкурсе очень серьезная. Чтобы одержать победу идея должна была быть действительно инновативной. Следующий этап - претворение ее в жизнь.

"Мы будем двигаться в двух направлениях : домашние отходы, а также разработка большей версии контейнера для использования в школьных столовых или офисах", - отмечает специалист по связям c общественностью Festera Йонатан Орас.

Одна из главных целей подобных конкурсов - найти инвесторов и поделиться опытом ведения бизнеса уже в столь юном возрасте.

"Мы познакомились с конкурентами из Латвии и Финляндии. Нужно сказать, что все делают бизнес по-разному. Даже в Европе в каждой стране своя стратегия, свой подход к решению проблем", - подчеркивает Сандра Высастэ.

В мае команда Festera была признана лучшей ученической фирмой Эстонии.