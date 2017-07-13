В пятницу возможен кратковременный дождь, +15..+20 ({{commentsTotal}})
Обрушившиеся на Эстонию ливни прекратятся ближе к утру, но будет по-прежнему холодно.
В начале ночи будет еще облачно. По многим регионам пройдут дожди, местами обильными, возможна гроза. Во второй половине ночи начнутся прояснения, и начиная с запада, дожди прекратятся. Ветер западный, северо-западный 3-10 м/с, на побережье и востоке Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12°C.
Днем небольшая или переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ветер 3-9, на северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 15..20°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)