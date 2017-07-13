Актуальная камера 13.07.2017 (20:00)

Председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что опытный политик Эдгар Сависаар может быть первым номером общегородского партийного списка на выборах в Таллиннское городское собрание, поскольку внес большой вклад в развитие столицы.
На встрече в Таллинне, которая пройдет 25 июля, министры стран Евросоюза обсудят влияние и место науки, а также ее финансирование в будущем.
Филолог английского языка Туули Одер признала после выступления эстонских министров в Европейском парламенте, что выступления некоторых политиков было неловко слушать.