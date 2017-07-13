"Нымме Калью" дома крупно проиграл "Видеотону" - 0:3

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы УЕФА футболисты "Нымме Калью" на таллиннском стадионе "Кадриорг" проиграли венгерскому "Видеотону" со счетом 0:3.

Уже на восьмой минуте Мате Паткои открыл счет, после розыгрыша углового из-за пределов штрафной послав мяч в нижний угол ворот Виталия Телеша.

В самом начале второго тайма голкипер "Нымме Калью" сбил в штрафной Лоика Него, и Марко Шчепович реализовал пенальти.

На 74-й минуте Шчепович снова не промахнулся с "точки". И на сей раз арбитр назначил 11-метровый удар после фола Телеша.

В середине первого тайма травму получил главный судья матча Жоау Капела из Португалии. Его заменил соотечественник Лукаш Годинью, начавший поединок как четвертый рефери.

Ответная встреча состоится 20 июля в Венгрии.

"Нымме Калью" - единственный эстонский клуб, преодолевший в этом сезоне первый отборочный раунд еврокубков.