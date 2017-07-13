Народ Сетомаа решил в пользу Выруского уезда

В результате прошедшего на этой неделе народного опроса жители новой волости Сетомаа высказались за ее вхождение в состав Выруского уезда. В опросе приняли участие 31,5% жителей создаваемой волости, из них 59,1% высказался в пользу Вырумаа.

"Люди свой выбор сделали. Поскольку правительство дало жителям возможность самим решать свою судьбу, то на основании результатов опроса я сделаю предложение правительству прикрепить волость Сетомаа к Вырускому уезду", - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Участие в опросе приняли жители, которым исполнилось 16 и более лет, волостей Меремяэ, Микитамяэ и Вярска, а также местечка Лухамаа в волости Миссо.

В электронном виде можно было проголосовать 12 июня, а на участках - 13 июня.

В опросе приняли участие 1000 человек из 3174 имеющих право голоса. За Вырумаа проголосовали 591 человек (59,1%), за Пылвамаа - 409 (40,9%).

Общая площадь волости Сетомаа - 460,8 кв. км, число жителей - 3577. В новую волость вошли следующие самоуправления: Меремяэ (1075 жителей), Микитамяэ (985), Вярска (1371), часть волости Миссо (146).

Меремяэ и Лухамаа ранее входили в состав Выруского уезда, а Микитамяэ и Вярска были частью Пылваского уезда.