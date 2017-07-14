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СМИ: из-за нехватки средств партиям придется проводить скромные предвыборные кампании ({{commentsTotal}})

По сравнению с предыдущими годами более скромную кампанию проведут и центристы.
По сравнению с предыдущими годами более скромную кампанию проведут и центристы. Автор: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

В канун местных выборов у парламентских партий в три раза меньше денег по сравнению с предыдущей предвыборной кампанией.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на публикацию в республиканской газете Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что избирательная кампания центристов во многом зависит от продажи здания на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне. 

Самой богатой политической организацией сейчас является Свободная партия, которая в местных выборах не участвует. Меньше всего денег в кассе Консервативной народной партии. 

Если в канун местных выборов 2013 года у четырех крупнейших партий было 4,5 млн евро, то теперь в бюджете этих политических организаций всего полтора миллиона.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября. 

Редактор: Сергей Михайлов

партиимуниципальные выборыпредвыборные кампании


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