СМИ: из-за нехватки средств партиям придется проводить скромные предвыборные кампании

В канун местных выборов у парламентских партий в три раза меньше денег по сравнению с предыдущей предвыборной кампанией.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на публикацию в республиканской газете Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что избирательная кампания центристов во многом зависит от продажи здания на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне.

Самой богатой политической организацией сейчас является Свободная партия, которая в местных выборах не участвует. Меньше всего денег в кассе Консервативной народной партии.

Если в канун местных выборов 2013 года у четырех крупнейших партий было 4,5 млн евро, то теперь в бюджете этих политических организаций всего полтора миллиона.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.