В июне в Эстонии зарегистрировали свыше 4700 автомобилей

В июне этого года на первичный учет в авторегистр были поставлены 4736 легковых автомобилей, из которых 2728 - новые.

По сравнению с июнем 2016 года число зарегистрированных автомобилей выросло на 693 единицы, а по сравнению с маем текущего года сократилось на 43 единицы, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики.

В июне также зарегистрировали 866 грузовиков (537 новых), 61 автобус (45 новых), 242 мотоцикла (80 новых), 177 мопедов (92 новых), 760 прицепов (676 новых) и 86 тракторов (80 новых).