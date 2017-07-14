В ДТП на дорогах Эстонии за последние сутки пострадали 18 человек

За минувшие сутки на дорогах Эстонии произошло 14 ДТП, в которых пострадали 18 человек.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что среди пострадавших в том числе три ребенка и два пешехода.

Полиция задержала за сутки 11 нетрезвых водителей.

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.